Le nouveau modèle de développement doit accorder une importance cruciale à la jeunesse en tant que pilier du développement (Nizar Baraka)

samedi, 25 janvier, 2020 à 13:11

Marrakech – Le nouveau modèle de développement souhaité est appelé à accorder une importance cruciale à la jeunesse en tant que principal levier sur lequel repose le renouvellement du Maroc et son développement, a souligné, vendredi soir à Marrakech, le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka.

“Le nouveau modèle de développement est appelé à placer la jeunesse au coeur de la dynamique de changement, sachant que les enjeux actuels au Maroc reposent sur cette frange sociale qui aura pour tâche l’édification de la société de demain”, a déclaré à la MAP, M. Baraka en marge de l’ouverture des travaux de l’Université nationale de formation de la jeunesse scolaire, initiée sous le thème “le développement culturel, locomotive du développement social et économique”.

Et de poursuivre que la consolidation de l’élément humain sera le socle de ce modèle à travers un intérêt particulier pour trois aspects concernant l’éducation, l’enseignement et l’élargissement des valeurs positives, et la libération des énergies afin de permettre aux jeunes de s’inscrire dans le processus de développement, tout en les associant à la création de la richesse.

M. Baraka a précisé que le Parti de l’Istiqlal a présenté sa conception concernant le nouveau modèle de développement, notant qu’elle préconise de tirer profit des cumuls positifs et de rompre de manière effective avec la politique de “rente et des privilèges”, de lutter contre la corruption et de consolider l’action démocratique à travers la réhabilitation de la chose politique, tout en veillant à la mise en application de la régionalisation avancée et à sa concrétisation effective sur le terrain.

Et de faire observer que la traduction de cette conception dans les faits passe nécessairement par la concrétisation d’un contrat social à même de permettre de dépasser “la crise de confiance” installée entre le citoyen et l’acteur politique et d’insuffler une nouvelle dynamique à la vie politique.

Afin d’atteindre cette fin, a estimé M. Baraka, il est indispensable d’oeuvrer en vue de réaliser une nouvelle renaissance culturelle, étant donné que la culture renforce l’unité nationale et promeut l’esprit d’appartenance à la patrie, outre son rôle de taille dans la libération de la réflexion et des capacités et la consécration de la cohésion sociale.

Sur un autre registre, il a fait savoir que cette rencontre organisée par l’Association de la Jeunesse scolaire, placée sous l’égide du parti, s’inscrit dans le cadre de la préparation du nouveau modèle de développement, de même qu’elle offre l’occasion aux jeunes d’exprimer leurs points de vue au sujet du développement culturel et d’examiner les moyens de libérer les esprits, d’encourager la créativité et de renforcer l’esprit de citoyenneté et d’appartenance à la mère-patrie.

M. Baraka a relevé, en outre, que “les jeunes sont tenus actuellement de confirmer leur présence en tant qu’acteurs incontournables et une frange sociale de poids dans la conception des politiques publiques, étant donné que l’avenir du pays en dépend particulièrement pour persévérer sur la voie du développement, du progrès et de l’édification du Maroc de demain”.

Lors de cette rencontre de deux jours, les participants examineront la situation du système d’enseignement national, outre l’ouverture d’un débat autour de plusieurs questions se rapportant à l’élève en premier lieu, et aux nouveautés concernant le secteur de l’éducation et de l’enseignement de manière générale.

Ce conclave permettra également de jeter la lumière sur certaines personnalités ayant marqué l’histoire du Maroc par leur militantisme en faveur de la libération de la patrie et leur contribution à l’édification de l’Etat moderne.

Cette nouvelle édition baptisée “Session Feu Mhamed Boucetta” se propose de rendre un vibrant hommage à ce grand militant politique et homme d’Etat connu pour son engagement infaillible et sincère au service des causes nationales et de la défense des intérêts suprêmes de la Patrie.

Au menu de cette rencontre figure une série de sessions de réflexion dont la première autour de la biographie de Mhamed Boucetta en tant que “leader politique et homme d’Etat”, et une seconde sur “les changements de la société marocaine et le questionnement de la culture”.

Cette rencontre sera aussi ponctuée d’une manifestation éducative et artistique et d’un hommage à certaines figures de la jeunesse scolaire, outre l’organisation d’ateliers thématiques.