Le PADS: Un véritable décollage économique pour réaliser un développement durable et global

dimanche, 5 septembre, 2021 à 14:33

Casablanca – Le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) appelle dans son programme électoral, présenté dans le cadre de l’Alliance de la fédération de gauche pour les élections du 8 septembre, à jeter les bases d’un véritable décollage économique en vue de promouvoir un développement durable.

Dans sa plateforme électorale, le PADS souligne qu’une réforme économique permettra au Maroc de réaliser un développement durable et global et de disposer de la capacité d’accompagner les mutations et préserver les fondements de la souveraineté nationale dans tous les domaines.

Le parti estime également que les réformes économiques escomptées sont étroitement parallèles à la réforme politique dans le but de construire une économie de développement à dimension sociale et encadrée suivant une ambition et une vision claires ainsi que des mesures concrètes à court et moyen termes.

Le PADS indique, en outre, que la situation actuelle requiert l’adoption d’une politique forte pour la relance de l’économie nationale et basée sur la demande intérieure, l’investissement public, le soutien des Petites et moyennes entreprises (PME), en plus d’une profonde refonte du régime fiscal pour devenir un système équitable, juste et rentable.

La situation actuelle, poursuit le parti, exige aussi le développement de l’économie sociale à travers un programme national de promotion de ce secteur qui revêt une grande importance dans la création des emplois permanents et l’organisation des secteurs non structurés dans la perspective de réaliser leur intégration et trouver des mécanismes pratiques pour l’intégration progressive de l’économie informelle.

Le parti plaide également à encourager et à développer le secteur solidaire en le dotant de moyens juridiques et financiers car il s’agit d’un secteur économique qui produit de la richesse.

Relevant que l’emploi est l’un des droits économiques et sociaux les plus importants, le parti appelle à mettre en place des centres régionaux de formation, d’emploi et de développement des compétences qui regroupent les partenaires économiques et sociaux ainsi que les représentants de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle en vue de coordonner, proposer et évaluer les politiques de l’emploi au niveau régional, et à créer des emplois dans le secteur public dans la perspective de faire face au manque accusé dans différents secteurs sociaux.

Le PADS appelle, en outre, à la mise en œuvre d’une réforme structurelle du système de l’éducation et de la formation afin de suivre le rythme des mutations que connaît le monde particulièrement dans le domaine du numérique pour améliorer l’enseignement public et assurer l’engagement collectif en faveur du projet de la réforme, tout en soulignant la nécessité de jeter les bases d’une “école unifiée” pour préserver la cohésion de la société et d’adopter un programme national à même de “sauver l’école et l’université publiques”, outre la refonte des programmes éducatifs.

Le programme politique du PADS et de l’Alliance de la fédération de gauche vise également à réaliser une réforme politique de nature à contribuer à la promotion des différents secteurs et assurer une vie digne à tous les citoyens.

Les propositions du PADS et de l’Alliance dans ce domaine consistent notamment en le renforcement des attributions du Parlement dans le domaine législatif et le contrôle politique de l’action du gouvernement, la révision de la méthode de travail des députés et des conseillers, outre l’élargissement des attributions du gouvernement.

La plateforme électorale du parti met également l’accent sur l’intérêt du principe de la corrélation de la responsabilité et la reddition de comptes, la lutte contre le détournement de deniers publics, la moralisation de la vie politique et la refonte des lois électorales.

Concernant la gestion territoriale, l’Alliance de la fédération de gauche appelle à la mise en place d’une véritable structure régionale avec l’élargissement des attributions des régions, la consolidation des liens de l’unité nationale, tout en érigeant la région en pôle de développement économique, social et culturel.