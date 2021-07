Le PAM est ouvert sur tous les partis politiques, y compris le PJD (M. Ouahbi au Forum de la MAP)

mardi, 27 juillet, 2021 à 17:49

Rabat – Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est ouvert sur tous les partis politiques et ne voit “aucune objection” à s’allier avec le Parti de la Justice et du Développement (PJD), a affirmé, mardi à Rabat, le Secrétaire général du PAM, M. Abdellatif Ouahbi.