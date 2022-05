Le Parti authenticité et modernité (PAM) soucieux de donner corps à son programme de réforme (M. Ouahbi)

dimanche, 29 mai, 2022 à 13:00

Les Chefs d’Etat et de gouvernement et Hauts responsables ayant pris part au Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique tenu samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, ont mis l’accent sur l’impératif de renforcer l’action collective pour relever les défis du terrorisme, de l’extrémisme violent et des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le continent.