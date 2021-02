Le parti de l’Istiqlal condamne la campagne hostile menée contre le Maroc par les forces du mal en Algérie

mercredi, 17 février, 2021 à 12:29

Rabat – Le parti de l’Istiqlal, par la voix de son comité exécutif, a condamné fermement la campagne hostile menée par les forces de la haine et du mal en Algérie et visant les constantes nationales et les valeurs sacrées du Maroc.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion hebdomadaire lundi, le Comité exécutif condamne fermement l’acte d’une chaîne de télévision algérienne envers le symbole de la souveraineté et de l’unité de la nation, en recourant à l’utilisation de méthodes répréhensibles et dégradantes qui démontrent clairement la crise des valeurs et de l’éthique qui a gagné “la junte dirigeante et dominante des médias en Algérie”, dans sa ” tentative désespérée et flagrante d’exporter ses crises internes multidimensionnelles extérieurement”.

Présidée par le secrétaire général du parti, Nizar Baraka, la réunion a examiné, également, les développements politiques au niveau national, les lois électorales, la protection sociale, ainsi que la situation organisationnelle du parti, indique un communiqué publié sur le site du parti.

Au niveau des projets de lois organiques encadrant le travail des partis et le système électoral national, le Comité exécutif a noté positivement les nouvelles dispositions qui y figurent comprenant un nombre important de propositions que le parti avait soumis dans le cadre du mémorandum conjoint avec les partis d’opposition.

Le Comité du parti de la balance loue les dispositions visant à accroître la représentation des femmes à la Chambre des représentants et dans les institutions élues, et les considère comme un acquis démocratique important, en vue de l’instauration de la parité.

Parallèlement, le Comité exécutif rejette l’abandon du mécanisme de représentation des jeunes à la Chambre des représentants, et considère qu’il s’agit d’une “régression politique qui ne reflète pas le dynamisme sociétal, ni les rôles actifs de la jeunesse, mais s’attaque à un des plus importants affluents de la participation politique dans notre pays”.

Exprimant sa fierté du bilan imposant de l’expérience de la liste des jeunes, grâce à une participation active à la législation et au suivi de l’action gouvernementale, le Comité exécutif appelle à la préservation de ce gain.