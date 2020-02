Le PI et le PPS réitèrent leur appel à l’accélération du chantier des réformes politiques

mardi, 11 février, 2020 à 13:03

Rabat – Le parti de l’Istiqlal (PI) et le parti du Progrès et du socialiste (PPS) ont appelé de nouveau le chef du gouvernement à accélérer le chantier des réformes politiques notamment la révision du système électoral, “dans un cadre de dialogue et de concertation avec les différents acteurs politiques”.