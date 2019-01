Le PJD appelé à contribuer à la sauvegarde du processus de réforme et à soutenir l’indépendance de la décision nationale (M. El Otmani)

samedi, 12 janvier, 2019 à 20:53

Salé – Le Parti de la justice et du développement (PJD) est appelé à contribuer, aux côtés d’autres instances et forces nationales, à la sauvegarde du processus réformiste et démocratique, à soutenir l’indépendance de la décision nationale et le rayonnement du Maroc à l’étranger, a indiqué samedi à Salé son secrétaire général, Saâd Dine El Otmani.