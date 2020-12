Le PJD réaffirme sa mobilisation derrière SM le Roi pour la défense de la cause nationale

jeudi, 24 décembre, 2020 à 23:31

Rabat – Le Parti de la Justice et du développement (PJD) a réaffirmé sa mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI dans les démarches entreprises en faveur de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, tout en réitérant ses positions constantes à l’égard de la question palestinienne.

Cette déclaration a été faite par voie de communiqué à l’issue d’une réunion extraordinaire du parti tenue mercredi sous la présidence de son secrétaire général, Saâd Dine El Otmani, et consacrée aux récents développements de la question nationale.

Le secrétariat général, après présentation d’un exposé de M. El Otmani axé sur la première cause nationale, a souligné à nouveau “l’importance de la position exprimée par la Présidence américaine en faveur de la pleine souveraineté du Maroc sur nos provinces du sud”.

Une telle proclamation, souligne-t-on, “s’illustre concrètement par l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla, une décision qui ouvre de larges perspectives à la consolidation de la position marocaine à l’international”.

Le secrétariat général se déclare mobilisé en faveur des démarches prises par le Souverain pour le renforcement de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, question prioritaire chez les Marocains, réitérant les positions constantes du Royaume, toutes composantes confondues, à l’égard de la cause palestinienne et la poursuite du soutien du peuple palestinien pour recouvrer ses droits nationaux légitimes.

Sous cet angle, il s’est félicité du contenu du message adressé par Sa Majesté le Roi au Président palestinien, dans lequel le Souverain annonce la tenue d’une réunion du Comité Al Qods et la restructuration de Bayt Mal Al-Qods, pour davantage de soutien à la ville sainte et à la résistance des Maqdissis.

Conformément au statut du parti et suite aux demandes formulées par des membres du conseil national, le secrétariat général et le bureau de cette instance ont décidé de convoquer une session extraordinaire du conseil qui se tiendra dimanche à distance. Cette réunion discutera des actions du PJD au sujet des derniers développements de la première cause nationale et de la question palestinienne, conclut le communiqué.