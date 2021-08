Principaux points du programme électoral du Parti de l’Action

mardi, 31 août, 2021 à 19:23

Rabat – Voici les principaux points du programme électoral du Parti de l’Action à l’occasion des élections du 8 septembre:

– Mettre l’entreprise au service de la société pour assumer une responsabilité sociale et environnementale traduisant le concept d'”entreprise citoyenne”.

– Qualifier les ressources humaines afin de permettre aux générations futures d’avoir une éducation bénéfique et d’élever leur citoyenneté.

– Généraliser l’enseignement primaire en le basant sur les valeurs de citoyenneté et d’engagement et lutter contre la déperdition et le décrochage scolaire.

– Reconsidérer les services proposés aux personnes à besoins spécifiques et créer un Fonds national de soutien aux écoles dans le but de fournir les moyens de transport, les fournitures scolaires et autres, ainsi que la généralisation des écoles communales et de la restauration scolaire.

– Établir un contrat entre les secteurs public et privé en vertu duquel le secteur public se charge de la construction et équipement des institutions éducatives et hospitalières avant de les remettre au privé pour en assurer la gestion en vertu d’un cahier de charges prédéfini.

– Programmer l’éducation physique depuis l’école primaire et la considérer comme une matière obligatoire en augmentant le nombre de ses heures et en considérant les écoles comme des pépinières pour les clubs dans les différentes spécialités.

– Favoriser l’autonomisation des personnes âgées en soutenant leurs droits sociaux, économiques et de santé grâce à la sécurité sociale et à la couverture sociale, réduire les tarifications des transports publics pour les personnes âgées, soutenir à vie les personnes ayant des spécifiques et permettre aux familles de recevoir une indemnisation familiale pour les enfants.

– Faire progresser l’entreprise citoyenne comme levier de développement dans toutes ses dimensions, et comme moteur de développement économique et social.

– Soutenir l’entrepreneuriat et l’encourager chez les jeunes au moyen d’incitations fiscales, de facilitation d’accès au financement dans l’équité et la transparence et de création de pôles industriels régionaux.

– Être à l’écoute des enjeux locaux en assurant la justice spatiale, la bonne gouvernance, la gestion rationnelle et le partenariat avec la société civile.