Le programme électoral du Parti de l’Action place l’élément humain au centre du développement

samedi, 28 août, 2021 à 14:58

Rabat – Le programme électoral du Parti de l’Action pour les élections du 08 septembre place l’élément humain au centre du développement.

Placé sous le signe “Tous pour un Maroc fort et uni”, ce programme qui reflète l’identité et la référence centriste du parti, tend à mettre l’entreprise au service de la société pour assumer sa responsabilité sociétale et environnementale sous le signe d’”entreprise citoyenne”.

Fondé sur le contenu du Nouveau modèle de développement, le programme du PA revient sur les profondes transformations que connaît le Maroc avec la Constitution de 2011.

Il place le capital humain comme pilier central du développement et prône la mise en valeur des ressources humaines pour un civisme agissant.

A cet effet, le parti propose de généraliser l’enseignement primaire, promouvoir les valeurs de citoyenneté, lutter contre la déperdition et le décrochage scolaire et créer un Fonds national de soutien aux écoles.

De même, la formation politique propose d’établir un contrat entre les secteurs public et privé, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

En vertu de ce contrat, le secteur public pourrait construire et équiper des établissements scolaires et hospitaliers et les céder au privé pour en assurer la gestion et le fonctionnement selon un cahier de charges prédéfini.

Sur le plan sportif, le programme du PA met en avant l’importance du secteur sportif en tant qu’industrie et commerce international qui génère des revenus et contribue à la création d’emplois, ainsi que ses bienfaits pour la santé publique.

De même, le parti propose la programmation de l’éducation physique depuis l’école primaire et l’ériger en matière obligatoire avec au moins une heure par jour, en plus de la généralisation des institutions éducatives et sportives dans toutes les régions du Maroc.

En relation avec les groupes vulnérables, le Parti de l’Action promet aux personnes âgées de jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et de santé à travers la sécurité et la couverture sociales, des réductions dans les tarifications des transports publics et un soutien à vie pour les personnes à besoins spécifiques.

D’autre part, le PA parie sur l’entreprise citoyenne comme levier et moteur de développement économique et social, à travers la mise en œuvre de la responsabilité économique et sociale et l’implication dans le développement de l’environnement et de la région.

Ainsi, le parti considère qu’il est nécessaire de soutenir l’entrepreneuriat et de l’encourager chez les jeunes au moyen d’incitations fiscales, de transparence et d’équité en matière d’accès au financement, tout en créant des pôles industriels régionaux et en soutenant les infrastructures et la logistique.