Le programme électoral du PUD se focalise sur le volet social (M. Dahchour)

vendredi, 27 août, 2021 à 13:57

Rabat – Le programme électoral du Parti de l’unité et de la démocratie (PUD) pour les échéances électorales du 8 septembre se concentre sur le volet social et s’articule autour de trois points, à savoir l’enseignement, la santé et l’emploi, a affirmé Abdelmalek Dahchour, membre du bureau politique du parti.

“Notre programme électoral est basé sur les constatations du terrain. L’enseignement, la santé et l’emploi figurent parmi nos priorités dans le domaine social”, a relevé M. Dahchour dans une déclaration à la MAP.

“Nous aspirons à un enseignement public dans tous ses niveaux et qui soit de la même qualité que l’enseignement privé”, a-t-il expliqué.

Selon lui, il y a actuellement à peu près 12% d’élèves scolarisés dans le privé, “mais cela ne doit pas être un choix obligé pour les parents”.

Il a estimé que, durant les dernières années, “’État a levé la main sur l’encouragement de l’enseignement public qui s’est dégradé continuellement”.

“Nous avons également pour ambition de réhabiliter le secteur de l’enseignement et de laisser aux parents le choix d’envoyer leurs enfants là où ils veulent”, a-t-il précisé.

Il a souligné l’impératif d’homogénéiser les programmes, que ce soit au niveau du public ou du privé, notant que “le privé doit veiller à ne pas attirer les parents avec des programmes différents”.

Plaidant pour la réalisation de projets public-privé (PPP) en matière d’enseignement, il a estimé que l’État doit avoir un droit de regard sur les tarifs appliqués au niveau du privé. “L’État doit intervenir”, a-t-il insisté.

Dans le cycle supérieur, a-t-il poursuivi, les programmes doivent être orientés vers les cours pratiques et les enseignements d’actualité, au lieu de verser dans des cours théoriques qui forment des “lauréats chômeurs”.

Côté santé, M. Dahchour a évoqué une carence au niveau de l’infrastructure et du personnel, soutenant que l’État doit mettre le paquet pour réhabiliter ce secteur.

Il a, dans ce sens, rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné la généralisation de la couverture sociale, mettant l’accent sur l’impératif de mettre en œuvre ce programme avec un planning bien défini.

Pour le PUD, a-t-il ajouté, il y a beaucoup d’actions à déployer au niveau des grandes entreprises “non pas en augmentant les impôts mais plutôt en élargissant l’assiette des impôts”.

Plusieurs sociétés et individus cachés dans l’informel seront encouragés à contribuer à l’effort financier des secteurs sociaux, a-t-il assuré.

Il a fait savoir que son parti plaide pour la promotion de l’emploi “en créant des sociétés, en allégeant les impôts et en éliminant l’économie de rente”, notant que beaucoup de “sociétés bénéficient de ce système qui donne lieu à une économie paresseuse qui n’embauche pas”.