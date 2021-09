Province de Tata : 9 listes se disputent 2 sièges aux législatives

mardi, 7 septembre, 2021 à 21:59

Tata – Quelque 9 listes de candidatures se disputent les deux sièges de la circonscription électorale de Tata à la Chambre des représentants, dans le cadre des élections législatives prévues mercredi.

Ces listes représentent le parti de la Justice et du développement (PJD), le parti de l’Istiqlal (PI), le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Mouvement populaire (MP), le parti Authenticité et modernité (PAM), l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le Parti de l’Espoir (PE), le Parti de la liberté et de la justice sociale et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales générales au niveau de la province pour le scrutin du 8 septembre, a atteint 81.969 électeurs, appelés à voter aux élections législatives, communales et régionales.

S’agissant des élections locales relatives à la commune de Tata, 8 listes sont en lice rassemblant 145 candidats.

Ces listes représentent le PJD, le PI, le RNI, le MP, le PAM, le PPS, l’USFP, le Mouvement démocratique et social (MDS) et le Parti des Néo-Démocrates.