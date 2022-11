Rabat : Focus sur les défis et perspectives de la presse au Maroc

mercredi, 2 novembre, 2022 à 11:26

Rabat – Des professionnels des médias, politiciens et intellectuels se sont réunis, mardi à Rabat, pour débattre du “secteur de la presse au Maroc, défis et perspectives”, lors d’une rencontre organisée par le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et le Club de la Presse du Maroc.