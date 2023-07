La reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël est une décision internationale “audacieuse et claire” (PAM)

mardi, 18 juillet, 2023 à 16:19

Rabat – La reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël est “une décision internationale audacieuse et claire qui renforce la proclamation historique des États-Unis reconnaissant la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara”, a affirmé le Parti authenticité et modernité (PAM).

Dans un communiqué, le parti a réitéré sa “grande estime pour la finesse et la sagesse dont fait preuve Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la gestion des affaires diplomatiques et des relations internationales du pays, permettant d’obtenir des avancées significatives et inédites pour l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire”.

Le PAM salue cette décision considérée comme “le couronnement d’un parcours solide dans le renforcement des relations internationales du Maroc, soutenant l’accord trilatéral historique précédemment signé entre le Maroc, les États-Unis et Israël, qui précise leurs positions sur la question du Sahara marocain et cherche à instaurer la sécurité et la paix au Moyen-Orient”, souligne la même source.

“Cette décision historique d’un État allié ne sera ni au détriment d’une autre cause, ni aux dépens de positions constantes du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, qui considère la cause palestinienne comme étant au même niveau que la question du Sahara marocain”, a affirmé le PAM notant que l’engagement du Maroc en faveur de l’affirmation de la marocanité du Sahara ne se fera pas aujourd’hui ni à l’avenir aux dépens de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes.

Le PAM, ajoute le communiqué, “renouvelle son appel à la communauté internationale à se fonder sur les principes de légitimité, soutenir les faits historiques de notre pays, rompre avec l’ambiguïté des positions et s’aligner sur des véritables positions historiques, tout en cessant de soutenir les mafias qui tirent profit de la souffrance de nos frères sahraouis, et œuvrer ouvertement pour soutenir l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine en tant que solution réaliste, crédible et durable à ce conflit artificiel”.

Le Parti réaffirme aussi sa haute estime pour les rôles importants joués par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi, dans le Moyen-Orient, que ce soit en tant que président du Comité Al-Qods ou en tant que leader politique dont les positions rationnelles et équilibrées dans les crises et les guerres reflètent la profondeur historique du Maroc.

Le PAM a, par ailleurs, souligné les positions constantes du Maroc en soutien aux droits du peuple palestinien, considérant que la solution durable au conflit réside dans l’établissement d’un État palestinien indépendant vivant côte à côte avec l’État d’Israël.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État”.