La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, une consécration de la légitimité historique d’une cause juste (Abdellatif Ouahbi)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 23:38

Rabat – La reconnaissance par les États-Unis de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara est une consécration de la légitimité historique d’une cause juste, a affirmé le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi.

Cette reconnaissance américaine constitue une réalisation du droit et un soutien historique au Maroc, a souligné M. Ouahbi dans une déclaration à la MAP.

Il a, en outre, estimé que cette décision intervient pour consacrer un droit historique et naturel des Marocains sur leur Sahara, ajoutant qu’elle aura de grandes répercussions et un grand impact sur le cours des évènements à l’avenir.