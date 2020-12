La reconnaissance US de la marocanité du Sahara ouvre les perspectives d’un développement durable pour les pays du Maghreb (PVM)

mardi, 15 décembre, 2020 à 14:53

Rabat – La reconnaissance de l’administration américaine de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara ouvre les perspectives à l’Union du Maghreb pour réaliser un développement durable dans le cadre d’une stabilité et d’une paix pérennes, a souligné le Parti Vert marocain (PVM).

A l’issue d’une réunion d’urgence de son bureau politique consacrée aux derniers développements de la question nationale, le parti a relevé dans un communiqué que les mesures “sages” prises par l’administration américaine renforcent la voie pour rendre justice au Maroc et mettre fin à ce conflit, ouvrant ainsi des perspectives pour l’Union du Maghreb à réaliser un développement et une paix durables.

À cet égard, le bureau politique a renouvelé son appel au Conseil de sécurité et aux Nations Unies à mettre en place les mesures nécessaires en tenant compte des récentes décisions audacieuses sur la question du Sahara marocain, invitant le mouvement des Verts mondiaux à prendre en considération les nouveaux développements pour soutenir la récente résolution des Nations Unies concernant l’intégrité territoriale du Royaume.

Après avoir souligné que l’intégrité territoriale et la cause palestinienne “sont deux questions n’acceptant ni marchandage ni mercenariat”, le Parti Vert marocain a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en apportant un soutien sérieux au peuple palestinien pour établir son État indépendant, protéger les lieux saints, promouvoir la coexistence et la tolérance entre juifs, chrétiens et musulmans, et assurer une paix durable dans la région.