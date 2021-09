Réélection de Mbarek Afiri du PI président de la commune de Mansouria

dimanche, 19 septembre, 2021 à 18:18

Benslimane – Mbarek Afiri du Parti de l’Istiqlal (PI) a été réélu, dimanche, président du Conseil de la commune de Mansouria, relevant de la province de Benslimane.

Mbarek Afiri a été réélu à l’unanimité en recueillant un total de 28 voix lors de la séance de vote qui s’est déroulée en présence des représentants des autorités locales.

Il a été procédé aussi à l’élection des vice-présidents et du secrétaire du Conseil communal.

Le PI a occupé la première position lors des élections communales à Mansouria en remportant la totalité des sièges consacrés à cette commune (28).

Le Parti de l’Istiqlal est arrivé en tête des élections communales dans la province de Benslimane, en obtenant 97 des 319 sièges en lice.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé deuxième lors de ces échéances, avec 82 sièges, suivi du parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 67 sièges, de l’Union socialiste des forces populaires (36 sièges) et du parti authenticité et modernité (PAM) avec 17 sièges.

Quant au parti de la Justice et du développement (PJD), il a obtenu 4 sièges, suivi des néo-démocrates (3 sièges) et de l’Union constitutionnelle (UC), du mouvement démocratique et social (MDS), du parti de la choura et de l’Istiqlal, du parti de la liberté et de la justice sociale et du parti de l’action avec 2 sièges chacun.

Le Front des forces démocratiques (FFD), l’Union marocaine pour la démocratie, et le parti vert marocain ont obtenu un siège chacun.

Le taux de participation a atteint 66,04 pc à l’échelle de la province.