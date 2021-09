Réélection de Mohamed Karimine du PI président du Conseil communal de Bouznika

samedi, 18 septembre, 2021 à 15:10

Bouznika – Mohamed Karimine du parti de l’Istiqlal (PI), a été réélu, samedi, président du conseil communal de Bouznika.

Mohamed Karimine a remporté 22 voix lors de la séance de vote du président du conseil qui compte 30 membres.

Cette séance a été marquée également par l’élection des vice-présidents de la commune, à savoir Bouchta Khyari, Bouchaib Hamid, Mostapha Zahraoui, Abdesslam Sahraoui, Aicha Doghmi et Habiba Taib du Parti de l’Istiqlal ont été élus vice-présidents, tandis que Tarek Khyari a été élu secrétaire du Conseil communal.

La liste du PI a raflé 22 sièges lors des élections communales du 8 septembre contre 6 sièges pour celle du Parti du progrès et du socialisme (PPS), tandis que le parti Authenticité et modernité (PAM) et le parti de la justice et du développement (PJD) ont remporté un siège chacun.