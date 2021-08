Réforme du système fiscal, santé et enseignement, les points forts du programme électoral du Parti de la Choura et de l’Istiqlal

jeudi, 26 août, 2021 à 12:20

Rabat – La réforme du système fiscal, la promotion du secteur de la santé et l’amélioration de l’enseignement constituent les points forts du programme électoral du Parti de la Choura et de l’Istiqlal, lors des échéances du 8 septembre, a affirmé son secrétaire général, Ahmed Belghazi.

Dans un entretien à la MAP, M. Belghazi a expliqué que les grandes lignes du programme de son parti “visent à résoudre en profondeur les problèmes que connaît le pays”, particulièrement ceux liés aux “déséquilibres structurels de l’économie nationale” et auxquels il faut remédier, en hissant les taux de croissance économique.

Sur le plan fiscal, le Parti de la Choura et de l’Istiqlal estime qu’il est temps d’élargir l’assiette fiscale à certains secteurs qui bénéficient depuis de nombreuses années de l’exonération d’impôts sur les bénéfices, en violation du principe d’égalité devant la loi, privant ainsi la trésorerie de l’État d’importantes sources de revenus.

Le parti propose de renforcer le système de santé pour le rendre compatible avec les normes de l’Organisation mondiale de la santé, tout en œuvrant à équiper les services de santé et à améliorer la capacité d’accueil des hôpitaux.

Le parti prévoit également l’adoption d’une politique de proximité sanitaire pour construire des hôpitaux et des dispensaires bien équipés dans les régions éloignées des centres médicaux.

Il ambitionne aussi d’augmenter le staff médical et infirmier pour combler le manque enregistré actuellement, de construire des facultés de médecine dans les régions qui n’en disposent pas et d’impliquer davantage les conseils régionaux et communaux dans la politique de santé.

Quant à l’éducation, le programme du parti repose sur la lutte contre l’abandon scolaire et la mise en œuvre du principe de l’enseignement gratuit et obligatoire, ainsi que l’adoption d’une politique éducative de proximité et l’amélioration des conditions de travail dans l’enseignement, tout en accordant une attention particulière aux enseignants en milieu rural. Le parti aspire également à augmenter le budget de la recherche scientifique, à la soutenir l’infrastructure logistique nécessaire et à réduire l’exode des cerveaux.

S’agissant de la régionalisation avancée, le parti estime qu’il est nécessaire d’accompagner les régions afin d’avoir une vision et des décisions indépendantes en matière de politique fiscale, en harmonie avec l’activité économique et les conditions sociales de chaque région.

Sur un autre plan, M. Belghazi a souligné que le Parti de la Choura et de l’Istiqlal aspire à renforcer le rôle des jeunes dans la vie politique et dans la gestion des affaires de leur pays aux niveaux local et national, et ambitionne également de travailler à résoudre le problème du chômage dont souffre la société et de sauver les jeunes diplômés des universités et des instituts supérieurs de ce fléau.