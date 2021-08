Région TTA: le SG du PI présente le programme électoral de son parti

jeudi, 26 août, 2021 à 16:48

Larache – Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, a présenté, mercredi soir à Larache, le programme électoral de son parti pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lors de cette rencontre, tenue dans le strict respect des mesures sanitaires préventives et marquée par la présentation des candidats du PI aux élections législatives au niveau de la région, M. Baraka a souligné que le programme régional du parti vise à lancer une nouvelle génération de projets de développement dans les différentes localités de la région et à réduire les inégalités spatiales entre elles, dans le cadre d’une vision homogène et intégrée, ainsi qu’à promouvoir les conditions des groupes vulnérables de la société et des classes pauvres et moyennes, à travers une bonne valorisation des potentiels de chaque région, une formation efficace, l’offre d’opportunités d’emploi et l’encouragement de l’investissement public et privé dans un cadre de complémentarité.