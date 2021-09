Le revenu de la dignité, proposition-phare dans le programme électoral du FFD

vendredi, 3 septembre, 2021 à 12:24

Rabat – Le programme électoral sur lequel compte le Front des Forces Démocratiques (FFD) pour séduire les électeurs, contient une proposition-phare à savoir la création d’un revenu fixe et sans conditions pour tous les Marocains baptisé ”revenu de la dignité”, et ce, pour lutter contre la pauvreté, réduire les disparités sociales et soutenir le pouvoir d’achat.

Ce revenu dont la mise en place devrait être progressive, est, pour le parti, une manière de refonder un contrat social basé sur l’appartenance et le civisme. À ceux qui estiment que cette proposition est vouée aux oubliettes, le parti répond que sa matérialisation est possible à condition d’établir un plan de financement adapté dans une démarche soucieuse des principes de la gouvernance et de la durabilité.

Ce programme qui porte l’intitulé ”La dignité d’abord” plaide en faveur de la promotion des secteurs stratégiques, de la révision du régime fiscal, d’un budget étatique équilibré et durable et aussi une économie forte capable d’exploiter les opportunités d’investissement.

Pour la période 2021 à 2026, le programme table sur un taux de croissance de 6,5% et une augmentation de la valeur ajouté des activités non agricoles de l’ordre de 5,4%, outre la mise à niveau de l’industrie et la modernisation de l’agriculture ainsi que la promotion du secteur des services.

Le programme annonce aussi la création de 1 million d’emplois et la diminution à hauteur de 8% du taux de chômage. Il prévoit aussi de gagner 1,6% par au niveau de la croissance et ce, grâce à la gouvernance et une meilleure gestion de l’endettement. Le parti promet également d’alléger le fardeau de la dette publique à hauteur de 15 points et réviser à la hausse le budget consacré à la recherche scientifique pour être à hauteur de 4,1% du produit intérieur brut.

Pour rendre réalisable son programme, le FFD s’appuie sur cinq piliers. Un: le renforcement de l’intervention de l’État dans les secteurs stratégiques, notamment l’éducation, la santé, l’emploi ou encore la protection sociale. Deux: une bonne gouvernance dans la gestion des politiques publiques ainsi que la réforme de la justice et la modernisation de l’administration publique pour plus d’efficience. Trois: l’institutionnalisation de la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Quatre: l’accélération du processus de déconcentration administrative et le soutien des régions et collectivités territoriales. Cinq: la préservation de l’environnement et la promotion d’une économie verte ainsi que la consolidation de la politique dédiée à la prévention contre les catastrophes naturelles.

Sur la base de ces cinq fondamentaux et en tenant aussi compte des répercussions socio-économiques et autres provoquées par l’épidémie du Covid-19, le FFD propose 101 mesures englobant tous les domaines.