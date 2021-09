Le RNI, le PAM et le PI décident d’œuvrer ensemble pour former une majorité au sein des conseils dans lesquels ils sont représentés (communiqué)

vendredi, 17 septembre, 2021 à 17:15

Rabat – Le Rassemblement national des Indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI) ont décidé de coopérer et d’œuvrer ensemble pour former une majorité au sein des conseils élus dans lesquels ils sont représentés.