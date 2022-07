Le RNI salue la Volonté Royale de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité

dimanche, 31 juillet, 2022 à 19:57

Rabat – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué la Volonté Royale de poursuivre l’édification d’un Maroc de progrès et de développement, se félicitant du contenu du Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans un communiqué, le parti de la Colombe a affirmé que le Discours royal est porteur de messages forts, notamment la Volonté de Sa Majesté de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité, soulignant l’impératif que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement.

Le parti a salué également l’engagement ferme du Souverain en faveur de la consécration des piliers de l’État social, en particulier l’élargissement de la couverture sanitaire obligatoire et la généralisation des allocations familiales entre 2023 et 2025 à sept millions d’enfants.

Le RNI s’est félicité de cette dynamique sociale ancrée par la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé.

S’attardant sur la promotion des conditions des femmes, le parti de la colombe s’est félicité du contenu du Discours royal quant à la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit, saluant à cet égard, l’appel de Sa Majesté le Roi à la mise à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits, notamment le Code de la Famille.

Aussi, le RNI s’est félicité des efforts concertés par le Royaume sous le leadership de SM le Roi pour surmonter les répercussions de la pandémie de Covid 19, permettant ainsi à l’économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts, en plus de l’impact de la sécheresse, tout en saluant l’esprit de synergie et de solidarité des Marocains dans toutes ces circonstances difficiles grâce “la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple”.

“En dépit d’une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts. Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national”, se félicite le RNI en citant SM un extrait du Discours Royal.

Le parti politique a salué également le souci constant du Souverain de gérer les priorités et de tendre la main envers les frères algériens, notant que les frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur et d’offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins.