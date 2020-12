Sahara marocain: Le PI salue les dimensions souveraines et stratégiques de la décision américaine

samedi, 12 décembre, 2020 à 9:18

Rabat – Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal a salué les dimensions souveraines et stratégiques de la reconnaissance des États-Unis l’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara marocain.

Dans un communiqué, le comité exécutif du Parti a salué les dimensions souveraines et stratégiques de cette décision prise par une superpuissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, mettant en avant son impact au niveau de la stabilité, de la sécurité et du développement de la région, de manière à renforcer la profondeur africaine du Royaume dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Le comité exécutif affirme suivre avec le plus grand intérêt les développements récents liés à la question de l’intégrité territoriale du Royaume, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara marocain et la position ferme du Maroc sur la question palestinienne à la lumière des deux entretiens téléphoniques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le président américain Donald Trump et le président palestinien Mahmoud Abbas.

C’est avec un grand soulagement que le comité exécutif du parti de l’Istiqlal a appris la décision historique des États-Unis d’Amérique de reconnaître pour la première fois de son histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara marocain et son intention de traduire cette démarche souveraine en ouvrant un consulat dans la ville de Dakhla, souligne la même source, notant que cette reconnaissance est un tournant historique décisif dans la relation des États-Unis d’Amérique avec le Royaume du Maroc.

L’Instance du PI considère la décision américaine comme l’aboutissement de l’accord de libre-échange Maroc-USA, comme elle ouvre la voie à un partenariat stratégique dans de nombreux domaines.

De même, le comité exécutif du parti politique a salué le rôle central joué par Sa Majesté le Roi en tant que garant de l’indépendance du pays et de la l’unité territoriale du Royaume, à la lumière de l’évolution de la question de l’intégrité territoriale et de ses interactions aux niveaux national et international, mettant en exergue les réalisations considérables du Royaume et le soutien de la communauté internationale à la cause nationale.

A cette occasion, le Comité exécutif a appelé “les pays alliés et amis de notre pays à traduire leur soutien aux efforts de notre pays pour régler ce conflit artificiel, par des décisions et mesures concrètes similaires à l’initiative des États-Unis d’Amérique pour consolider la souveraineté marocaine sur nos provinces du Sud”, saluant à cet effet les pays frères et amis ayant pris l’initiative d’ouvrir des consulats dans les deux villes de Laâyoune et Dakhla.

Après avoir félicité l’approche sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sujet de la défense de la cause palestinienne, le comité exécutif a réitéré l’engagement du Parti de l’Istiqlal dans le soutien au peuple palestinien.