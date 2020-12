Sahara marocain: la reconnaissance US est l’aboutissement d’une action diplomatique efficiente (Union constitutionnelle)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 18:24

Rabat – La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est l’aboutissement d’une action diplomatique efficiente, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a souligné le Parti de l’Union constitutionnelle (UC).

Dans un communiqué, le parti a indiqué “avoir reçu ainsi que le peuple marocain, avec soulagement et fierté, l’annonce de la décision historique des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat”.

“Il s’agit là d’une nouvelle reconnaissance des efforts du Maroc au service du développement de ses provinces du sud, et de la légitimité de son dossier du Sahara ainsi que de son initiative d’autonomie sérieuse et crédible”, précise l’UC, appelant à “faire de cet événement une fête célébrée par tous les Marocains”.

En ce qui concerne la question palestinienne, le Parti de l’UC a mis l’accent sur les positions fermes et équilibrées du Royaume à ce sujet, notamment le soutien constant et ferme de SM le Roi, président du Comité Al-Qods, pour une solution à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et la préservation du statut spécial d’Al Qods conformément à “l’Appel d’Al Qods” signé par SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François.