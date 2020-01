Santiago: la promotion de la coopération au centre d’entretiens entre responsables syndicaux marocains et chiliens

jeudi, 23 janvier, 2020 à 9:27

Santiago- La promotion de la coopération et des relations bilatérales ont été au centre d’entretiens, mercredi à Santiago, entre la députée Touria Lahrach, membre du groupe de la Confédération démocratique du travail (CDT) à la Chambre des Conseillers, et plusieurs responsables syndicaux chiliens.

Lors de cette réunion, organisée au siège de la Fédération des travailleurs du pétrole du Chili (Fenatrapech), les deux parties ont appelé au renforcement des relations entre les syndicats au Maroc et au Chili et la promotion de la coopération et des échanges bilatéraux.