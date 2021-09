Une véritable alternance politique, tributaire d’une nouvelle élite politique (SG du PADS)

Casablanca – La réalisation d’une véritable alternance politique est tributaire de l’émergence d’une nouvelle élite politique en mesure de promouvoir le développement et de défendre les causes nationales cruciales, a affirmé le secrétaire général du Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS), Ali Boutouala.

Dans une interview à la MAP à l’occasion des prochaines élections législatives, régionales et communales, M. Boutouala a souligné que le scrutin du 8 septembre constitue une étape décisive pour réaliser une nouvelle alternance politique, notant que selon les données et indicateurs actuels, les conditions de cette nouvelle alternance politique “ne sont pas réunies”.

Et d’ajouter qu'”on parle d’une véritable alternance politique lorsqu’il y a une transition entre les forces politiques ayant des visions et des orientations différentes”, relevant qu’une véritable alternance politique se concrétise lorsque les résultats du scrutin débouchent sur le changement et font émerger de nouvelles forces politiques qui mettent en œuvre des programmes, choix et orientations politiques alternatifs aux forces précédentes.

Pour lui, lorsque les résultats des élections confortent les forces qui exercent le pouvoir et leur permettent de préserver leur domination de la scène politique, “on est devant la continuité et on ne peut pas parler de changement”.

S’agissant des ambitions de son parti dans le cadre de l’Alliance de la fédération de gauche pour arriver au pouvoir, M. Boutouala a fait savoir que l’ambition de toute force politique est de gérer la chose publique et d’arriver au pouvoir si les conditions démocratiques sont réunies pour avoir des résultats libres, transparents et crédibles.

Selon lui, le PADS parie sur la compétition loyale et milite toujours pour le changement de la situation politique particulièrement pour l’instauration des fondements d’un projet sociétal.

En ce qui concerne les ambitions de l’Alliance de la fédération de gauche et les possibilités de nouer de nouvelles alliances politiques, il a souligné que l’Alliance “est contre le projet politique et sociétal en place jusqu’à présent”, notant que son parti mise sur l’Alliance de la fédération de gauche pour réaliser de meilleurs résultats mieux que ceux réalisés par la fédération en 2016 aussi bien au niveau de la couverture des circonscriptions électorales qu’au niveau de nombre de sièges et de voix.

L’amélioration des chances de l’Alliance pour influencer la scène politique et avoir la position qu’elle mérite demeure tributaire de la réalisation de bons résultats, a-t-il enchaîné, ajoutant que la position de l’Alliance la qualifie pour faire partie de toutes négociations ultérieures.

Et de souligner que la fédération prendra la position adéquate concernant toute alliance si l’occasion se présente même si, selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour cette éventualité.

Quant au programme électoral présenté par la fédération de la gauche à l’occasion de ces échéances, le secrétaire général du PADS a relevé que “nous avons au sein de la fédération un programme électoral global et intégré comprenant plusieurs mesures couvrant tous les domaines économique, social et politique”.

Au volet politique, “nous avons plusieurs propositions allant dans le sens des réformes politiques et constitutionnelles que nous estimons nécessaires pour un véritable décollage économique et une grande révolution du Maroc pour devenir un pays émergent”.

Selon lui, la réforme politique et institutionnelle est une condition sine qua non pour réaliser les autres réformes économiques, sociales et culturelles, notant que la réforme doit être globale pour s’étendre à d’autres secteurs vu que le Maroc a besoin d’une économie nationale en mesure de préserver la souveraineté marocaine dans tous les domaines et de garantir la sécurité alimentaire et sanitaire et les besoins essentiels aux citoyens aussi bien au niveau de l’emploi que de l’habitat ainsi que dans d’autres domaines tels la santé publique et l’enseignement public gratuit et de qualité.

“Dans notre programme, nous aspirons à parvenir à la couverture sociale globale et réelle et à garantir un revenu minimum à tous les citoyens sans emploi et ceux à besoins spécifiques”, a-t-il annoncé, ajoutant que “nous insistons à l’instar des pays démocratiques à ce qu’il y ait au Maroc un revenu minimum garantissant la vie digne à tous les citoyens et permettant une meilleur intégration sociale”.

Et de poursuivre que “nous accordons une importance capitale à l’environnement”, relevant que l’environnement requiert un grand intérêt d’autant que “nous vivons des mutations climatiques et environnementales”.

“Nous avons besoin d’une économie verte et nous devons accorder plus d’importance à l’environnement et sa préservation aussi bien pour la génération actuelle que celle à venir”, a-t-il conclu.