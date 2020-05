Vie politique et syndicale

vendredi, 29 mai, 2020 à 14:29

Rabat – Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a réitéré son appel pour renforcer les consultations, enrichir le débat public et associer les médias publics aux aspects liés à la sortie progressive de la période du confinement.

Lors de sa réunion périodique tenue jeudi, le bureau politique a examiné l’évolution de la situation générale dans le Royaume, invitant le gouvernement à prévoir une solution rapide pour le retour des Marocains bloqués à l’étranger, à l’instar des autres pays étrangers ayant connu une situation similaire, a relevé le bureau politique dans un communiqué.

En outre, le bureau politique s’est félicité de la nette amélioration des indicateurs épidémiologiques au Royaume et de la reprise des activités économiques, appelant à faire preuve de vigilance et de sérieux afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens à l’heure du déconfinement.

Concernant la reprise de l’activité économique, le bureau du PPS a mis en exergue la nécessité d’accompagner cette relance de mesures sanitaires strictes, dotant les entreprises de produits et d’équipements de protection afin d’éviter l’émergence de nouveaux clusters épidémiologiques, tout en prenant compte des variations des indicateurs épidémiologiques entre les différentes régions du Royaume.

D’un autre côté, le bureau politique du parti a souligné la nécessité de mettre en place un nouveau contrat politique pouvant renforcer les bases de l’Etat national fort, démocratique, économiquement efficace et socialement juste, en priorisant les secteurs de la santé, de l’éducation, de la recherche scientifique.

————————————————————

Le Front des Forces Démocratiques (FFD) tiendra dimanche son conseil national, sous le thème “l’Homme est notre richesse; ses droits, notre engagement”.

La session de l’organe du parti qui intervient dans la mise en œuvre de la décision du Secrétariat général lors de sa réunion du 30 avril, concernant le programme d’activité et d’organisation de la formation, se tiendra dans le cadre des mesures préventives mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué le parti dans un communiqué.

Les travaux de cette session s’articuleront autour du contenu du rapport politique et organisationnel du secrétariat général du parti concernant l’analyse de la situation nationale, dans un contexte de lutte contre la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, et ses répercussions économiques, politiques, sociales, culturelles et environnementales.

Cette session connaîtra également la présentation de documents et de projets portants notamment sur la vision du parti concernant le nouveau modèle de développement, la réforme de l’éducation nationale et du code de la famille, la discussion d’un pacte national de santé et du plan d’action organisationnel “stratégie émergence 2020”, souligne la même source.