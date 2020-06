Vie politique et syndicale

jeudi, 4 juin, 2020 à 17:27

Rabat – Le Parti de l’Union constitutionnelle (UC) a présenté ses propositions pour le plan de relance de l’économie nationale, qui porte sur plusieurs axes.

Dans une note adressée au chef du gouvernement, l’UC a appelé à la nécessité d’intégrer le secteur informel à une méthodologie volontariste, urgente et globale, de même que de généraliser la couverture sociale au profit des professionnels et des artisans.

Dans le même contexte, le parti a mis en relief l’importance de renforcer et de soutenir le système de santé publique, notamment à travers une révision radicale et immédiate du système de rémunération et d’indemnisation des cadres médicaux et infirmiers et des assistants techniques.

Il a, par ailleurs, souligné le besoin d’accélérer la mise en œuvre de la transition numérique, ainsi que de généraliser l’utilisation du numérique dans le système administratif central et territorial.

Le Front des forces démocratiques (FFD) s’est félicité, lors de son conseil national tenu dernièrement sous le thème “l’Homme est notre richesse, ses droits notre engagement”, de la gestion générale de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ayant priorisé les intérêts des citoyens, conformément au Hautes Instructions Royales.

Le conseil national a appelé à tirer des leçons de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus et se doter de principes de dialogue pour la mise en œuvre effective du plan de sortie définitive de l’état d’urgence sanitaire, compte tenu de l’importance d’un retour à la vie économique et sociale, soulignant l’importance de la relance des secteurs économiques affectés par la pandémie, via la stimulation de la demande, la promotion des produits nationaux et le soutien de l’entreprise marocaine, notamment la petite et moyenne (PME).

Le conseil a en outre insisté sur la nécessité de rectifier et de clarifier les possibilités de développement, conformément à sa perception du nouveau modèle de développement, affirmant sa totale adhésion à la défense des fondements de l’unité nationale et du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume.