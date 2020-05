Vie politique et syndicale

jeudi, 21 mai, 2020 à 16:15

Rabat – Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a examiné les développements de la situation épidémiologique au Royaume, lors de sa réunion hebdomadaire tenue mardi dernier par visioconférence.

Le bureau politique a salué, dans un communiqué, la reprise par certaines unités économiques de leurs activités et a insisté sur la nécessité d’assurer les conditions de prévention et d’hygiène et de contrôler leur mise en œuvre dans les espaces professionnels et les lieux de travail.

De même, le PPS appelle le gouvernement à préparer l’environnement et les moyens pour une sortie progressive du confinement après le 10 juin, à sensibiliser les citoyens, à élargir le plus possible le dépistage, à bien préparer l’après-pandémie et à soumettre les mesures prises dans ce sens à un large débat, dans le but de mettre à profit la dimension démocratique dans le renforcement de l’unité nationale et la consolidation de la confiance, souligne la même source.

Le secrétariat général du Front des forces démocratiques a tenu, mercredi, sa réunion hebdomadaire par technique de visioconférence, consacrée aux développements à l’échelle nationale, à la lumière du prolongement du confinement et la révision du programme des activités du parti.

Le secrétariat général du parti a mis en lumière la “sagesse” de la décision gouvernementale de proroger l’état d’urgence et les mesures de confinement jusqu’au 10 juin, laquelle décision a été dictée par une nécessité objective, soulignant l’engagement constant et sérieux du Royaume avec le développement de sa situation épidémiologique.

Cependant, le Front a attiré l’attention sur “l’ambiguïté entourant les dispositions accompagnant la décision de prorogation du confinement, en raison de l’absence de communication et d’une vision claire du gouvernement pour la sortie finale de l’état d’urgence sanitaire”, affirmant l’importance de permettre un retour des secteurs industriel et commercial et aux aspects de la vie sociale.

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar a relevé la nécessité de mettre en place une alliance nationale (majorité et opposition, partis politiques et syndicats, associations et simples citoyens), afin de consentir les sacrifices nécessaires en vue d’une sortie de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Lors d’une plateforme d’orientation pour l’encadrement du dialogue “ittihadi”, concernant la conjoncture actuelle, sous le thème “Perspectives à venir: La pandémie de Corona, une opportunité pour le lancement d’un modèle de développement sur des bases saines”, M. Lachgar a affirmé que “nous sommes face à une opportunité historique pour reconstruire sur des bases solides et consolider les acquis et renforcer la spécificité marocaine”, ajoutant que “la dernière mobilisation nationale entamée autour du projet de nouveau modèle de développement et qui s’est enracinée avec l’état d’urgence sanitaire, exige la poursuite des réformes politiques, notamment la révision du système électoral”.

“Nous réalisons aujourd’hui, dans ces circonstances difficiles, l’utilité de permettre à tous les Marocains d’accéder à un bon système de santé”, a relevé le responsable, ajoutant que “les déséquilibres du système de santé doivent être corrigés par l’adoption d’un système complet d’assistance médicale basé sur l’équité et la justice territoriale et l’adoption d’une vision globale dans la gestion du secteur de la santé, qui ne doit pas être basé sur le modèle médical purement pathologique et thérapeutique”.