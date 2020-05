Le 17è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un événement qui rappelle l’attachement séculaire des Marocains au Glorieux Trône Alaouite

jeudi, 7 mai, 2020 à 11:32

Rabat – La Famille Royale et l’ensemble du peuple marocain célèbrent vendredi le 17è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement fêté dans la joie et l’allégresse qui vient rappeler, une nouvelle fois, l’attachement des Marocains au Glorieux Trône alaouite.

Cet anniversaire est l’occasion pour les Marocains de se remémorer avec gaieté le jeudi 8 mai 2003 lorsque le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie avait annoncé la naissance au Palais Royal de Rabat d’un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a baptisé du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son auguste grand-père, feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

La naissance bénie du Prince Héritier Moulay El Hassan, marquant la continuité dynastique, a été saluée par une salve de 101 coups de canons qui ont spontanément attiré, vers l’esplanade de la place du Méchouar, des milliers de citoyens venus partager la joie de l’illustre Famille Royale et exprimer leur profonde affection et attachement au Trône Alaouite, garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.

Une semaine plus tard, le baptême princier a été célébré à l’occasion de la grandiose cérémonie de Laâkika qui a notamment vu la procession de délégations représentants les différentes régions du Royaume, venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la Famille Royale et partager avec le Souverain ces moments de grande réjouissance.

Cet événement joyeux vient incarner, comme à l’accoutumée, l’union pérenne et l’attachement indéfectible des Marocains au Trône alaouite à travers le serment d’allégeance qui les unit au Souverain, Amir Al Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.

C’est également l’occasion de se remémorer quelques unes des principales activités de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan qui a représenté, le 30 septembre 2019 à Paris, SM le Roi Mohammed VI aux obsèques officielles du défunt président français Jacques Chirac, qui se sont déroulées à l’église Saint-Sulpice.

Le même jour, Son Altesse Royale le Prince Héritier a pris part, au Palais de l’Elysée, au déjeuner offert par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron en l’honneur des chefs d’Etat et de Gouvernement présents aux obsèques du défunt président M. Jacques Chirac.

Le 22 septembre 2019, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé à l’École royale de cavalerie de Témara la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d’obstacles.

Au terme de cette grande manifestation sportive, organisée sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix au vainqueur.

Le 22 aout 2019 et sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a reçu au Palais des hôtes à Rabat, les enfants d’Al Qods participant à la 12è édition des colonies de vacances, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods.

Le 28 juin 2019, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a représenté à la province de Fahs Anjra (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, une plateforme qui permettra d’ériger le Complexe portuaire de Tanger-Med en port leader et première capacité en Méditerranée.

Deux jours auparavant et sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, au Collège Royal de l’Enseignement militaire supérieur à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 19è promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 53è promotion du Cours État-Major.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé à cette occasion à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de Master Spécialisé en Défense Nationale et des diplômes d’État-Major respectivement aux officiers stagiaires du Cours supérieur de défense et du Cours État-Major.

Par ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier a également présidé le 14 mai dernier au Cercle Mess Officiers de Rabat, un ftour-dîner offert par SM le Roi à l’occasion du 63è anniversaire de la création des FAR.

L’anniversaire de l’Héritier du glorieux trône alaouite revêt donc une grande symbolique renvoyant au ressourcement de la monarchie dans les fondements spirituels de la Oumma inspirés des traditions du Prophète et des Califes bien guidés, qui, dans leurs comportements quotidiens, ont toujours veillé à être magnanimes et à étendre leur mansuétude aux nécessiteux et aux plus faibles.