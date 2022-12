Son Altesse la Princesse Lalla Zineb préside l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

vendredi, 16 décembre, 2022 à 22:46

Rabat – Dans le cadre des réunions annuelles d’évaluation du bilan d’activités de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a présidé, vendredi à Rabat, la réunion de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue, consacrée notamment à l’examen du rapport moral et financier de l’année 2021 et du rapport du commissaire aux comptes au titre du même exercice.

Après avoir mis en exergue les actions et projets réalisés dans le domaine de la protection de l’enfance et la promotion des droits fondamentaux des enfants en situation de précarité, particulièrement ceux privés de leur environnement familial, Son Altesse a appelé l’ensemble des acteurs et intervenants dans le domaine social à consentir les efforts nécessaires pour augmenter la capacité des structures d’accueil et de prise en charge de ces enfants, implantées dans les différentes régions du Royaume, et donner une impulsion à l’éducation de la petite enfance, indique un communiqué de la Ligue.

Son Altesse a également remercié l’ensemble des partenaires et donateurs pour leur appui et soutien aux différents projets et activités de la Ligue, ainsi que tous les acteurs sociaux et bénévoles œuvrant pour la promotion de l’enfance, ajoute la même source.

Après une discussion générale, axée sur les différentes réalisations et le programme stratégique de la Ligue pour les années à venir, les membres de l’Assemblée Générale ont approuvé, à l’unanimité, le rapport moral et financier ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et les résolutions y afférentes, précise le communiqué.

A cette occasion, souligne la même source, les membres de l’Assemblée Générale ont salué fortement les efforts fournis continuellement par Son Altesse dans les différents domaines ayant trait à l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants en situation difficile, notamment ceux en situation de handicap, tout en réitérant leur entier engagement pour contribuer à la réalisation des objectifs escomptés, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, visant la consécration des droits fondamentaux de l’enfant.

A l’issue de cette Assemblée, il a été procédé à l’approbation de plusieurs recommandations, notamment la mise en œuvre du programme stratégique de la Ligue 2022-2025 en partenariat et coopération avec les différents partenaires, la mise en place d’un système d’information unifié, adapté aux besoins et structures de la Ligue à l’échelle centrale et régionale, et l’extension des activités de la cellule mère et enfants à d’autres centres de protection de l’enfance, relevant de la Ligue (prise en charge provisoire des enfants et des mères en situation de détresse).

Les autres recommandations approuvées par l’Assemblée portent sur la participation aux ateliers de réflexion, visant la révision du Code de la famille et de la loi de la Kafala des enfants séparés de leur milieu familial, l’approbation des conventions signées avec les différents départements ministériels et acteurs sociaux et l’approbation des mécanismes de la bonne gouvernance, visant la mise en œuvre des procédures de la gestion financière et comptable au niveau des bureaux et institutions de la Ligue, conformément à la réglementation en vigueur, conclut le communiqué.