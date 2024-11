Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 : SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani visitent les expositions “Splendeurs de l’Atlas, un voyage à travers l’héritage du Maroc” et “Ektashif : Maroc”

vendredi, 1 novembre, 2024 à 18:03

Doha – Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont visité, vendredi, les expositions “Splendeurs de l’Atlas, un voyage à travers l’héritage du Maroc” et “Ektashif : Maroc”, organisées au Musée d’Art Islamique à Doha à l’occasion de l’Année de la Culture Qatar-Maroc 2024.

A leur arrivée, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont été accueillies par Shaikha Nasser Al-Nassr, Directrice Générale du Musée d’Art Islamique, avant de visiter les deux expositions qui mettent en valeur la diversité culturelle du Maroc et la richesse de son patrimoine.

Mettant en lumière plus de 200 œuvres d’art inédites, l’exposition “Splendeurs de l’Atlas, un voyage à travers l’héritage du Maroc” présente des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photographies racontant l’histoire, la société et les expressions artistiques du Royaume.

Cette exposition, qui restera ouverte au public jusqu’au 08 mars 2025, est organisée en cinq sections thématiques qui mettent en lumière les cultures diverses et interconnectées du Maroc et leur influence durable sur la vie contemporaine.

Ainsi, la section “Visages du Maroc : nature et société” illustre la diversité naturelle du Maroc, en offrant également un aperçu de la vie quotidienne des populations, alors que la section “Esprit du Maroc : Rois, saints et penseurs” met en lumière, à travers un voyage dans l’histoire, les efforts des Souverains du Maroc dans la promotion de la recherche scientifique en astronomie, mathématiques, médecine et autres domaines.

La section “Tissu des traditions : l’artisanat marocain” explore le rôle central de l’artisanat dans les diverses cultures marocaines, mettant en relief la prospérité de nombreux métiers transmis de génération en génération, tels que la maroquinerie, le textile, le tissage de tapis, la céramique, les bijoux et le travail du bois.

La quatrième section, intitulée “Sons traditionnels du Maroc”, est une présentation d’instruments de musique utilisés dans diverses créations, allant des symphonies andalouses à la musique Gnawa, alors que la dernière section rend “Hommage à l’artisanat marocain”, conciliant authenticité et modernité.

Quant à l’exposition “Ektashif : Maroc”, il s’agit d’une invitation aux visiteurs pour la découverte du patrimoine artistique et culturel marocain à travers le regard d’artistes qataris.

L’exposition comprend les œuvres d’artistes et de designers qataris qui se sont rendus à Marrakech, en avril dernier, dans le cadre d’un voyage éducatif organisé par le Musée d’Art Islamique, une occasion pour ces artistes de s’inspirer du riche patrimoine culturel et de l’architecture islamique distinctive du Maroc, et de créer des œuvres d’art qui incarnent l’esprit et la beauté du Royaume.

L’exposition comprend 36 œuvres d’art, allant des vêtements aux bijoux, en passant par la calligraphie, la photographie et le bois.

Au terme de cette visite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani, a présidé une réception offerte en son honneur à cette occasion.