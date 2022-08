Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem: Un engagement sans faille en faveur de la promotion de la situation de l’enfant et de la femme

vendredi, 26 août, 2022 à 16:46

Rabat – La Famille Royale et avec elle l’ensemble du peuple marocain célèbrent, ce vendredi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, qui a toujours fait preuve d’un engagement constant et multiforme en faveur de la promotion de la situation de l’enfant et de la femme.

Cet heureux événement, célébré le 26 août de chaque année, offre ainsi l’opportunité aux Marocains de fêter les actions exceptionnelles que mène Son Altesse Royale en faveur de la préservation des acquis de la femme et de la promotion du bien-être des enfants, essentiellement ceux en situation difficile.

Dès son plus jeune âge, SAR la Princesse Lalla Meryem a occupé de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de Présidente des œuvres sociales des Forces Armées Royales (FAR), poste auquel Son Altesse Royale a été nommée en 1981 par Feu Sa Majesté Hassan II.

SAR la Princesse Lalla Meryem préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’Union nationale des femmes marocaines (UNFM), l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et l’Association marocaine de soutien à l’Unicef. Elle est aussi présidente d’honneur de plusieurs associations oeuvrant au profit de l’enfance.

Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale a toujours été hautement salué au niveau international et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d’institutions agissant en faveur des droits de l’enfant.

Ainsi, en juillet 2001, le Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a remis à SAR la Princesse Lalla Meryem le titre d’ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne, en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde.

Lors d’une visite officielle au Liban durant la même année, SAR la Princesse Lalla Meryem a été décorée par le président libanais, Emile Lahoud, du Ouissam du Grand Cordon de mérite national et a reçu la médaille d’or de la Fondation Hariri, distinction que l’institution décerne à des personnalités de renom dans différents domaines.

De même, Son Altesse Royale avait reçu en mai 2010 le Prix “Femmes Leaders Mondiales”, une distinction internationale attribuée par l’association “Femmes Leaders Mondiales” à SAR la Princesse Lalla Meryem en sa qualité de présidente de l’UNFM. Ce Prix, qui met le Royaume du Maroc à l’honneur, a été remis à SAR la Princesse en reconnaissance de son action remarquable, son sens aigu de la solidarité et sa mobilisation permanente pour renforcer le statut des femmes marocaines, celles du monde arabe et du continent africain pour qu’elles s’impliquent à conforter le développement, l’harmonie et l’accès au progrès.

Présidente de l’UNFM, SAR la Princesse Lalla Meryem avait présidé, le 30 mars 2022 au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, la cérémonie officielle de clôture de “2021 année de l’ICESCO pour la femme”.

De même, le 08 mars 2020, SAR la Princesse Lalla Meryem avait présidé, au Palais Bahia à Marrakech, la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme, marquée par la signature de l’état d’engagement relatif à la Déclaration de Marrakech 2020, dont les parties prenantes ont prévu la constitution d’un Conseil de suivi de la mise en œuvre de ladite Déclaration qui agira, entre autres, sur les mécanismes de prise en charge des victimes et la lutte contre les stéréotypes sur les femmes, véhiculées dans les médias publics.

Le 07 décembre 2019, SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé, au Théâtre national Mohammed V à Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar international de Bienfaisance du Cercle diplomatique.

Le 06 décembre 2019, SAR la Princesse présidait à la mosquée Lalla Soukaina à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 21ème anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa Sainte Miséricorde.

SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, avait présidé le 23 novembre 2019 à Marrakech, la cérémonie de clôture de la 16ème édition du Congrès National des Droits de l’Enfant, qui coïncidait avec la célébration du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (ONU).

Cette cérémonie, marquée par la signature d’un engagement au Pacte National pour l’enfance à l’horizon 2030, avait également été ponctuée par la présentation sur écran du Prix “The United Nations Champion Generation Unlimited”, décerné par la suite à SAR la Princesse Lalla Meryem par l’ONU.

En novembre 2019, SAR la Princesse Lalla Meryem avait présidé à Rabat un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en l’honneur de Mme Ivanka Trump, Conseillère du président américain, Donald Trump, dont la visite au Royaume portait essentiellement sur la promotion de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), visant à aider à l’émancipation économique de 50 millions de femmes à l’horizon 2025.