Fête du Trône : Sa Majesté le Roi reçoit les vœux de la famille des Forces Armées Royales

mercredi, 31 juillet, 2024 à 15:28

Tétouan – Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, mercredi au Cercle-Mess Officiers de la Garde Royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Les Officiers, Officiers du Rang et Militaires du Rang des Forces Armées Royales renouvellent, à travers ce Message de loyalisme, remis à SAR le Prince Héritier, par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, leur fidélité et loyalisme à Sa Majesté le Roi et leur indéfectible attachement à leur Chef Suprême et au Glorieux Trône Alaouite.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires.

A cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, en l’honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion feue “SAR la Princesse Lalla Latifa”.

Ont pris part à ce déjeuner, le Chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, des Officiers supérieurs de l’État-Major Général des FAR, des Attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

A Son arrivée au Cercle-Mess, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier Général qui rendait les honneurs.

Son Altesse Royale a ensuite été salué par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, M. Abdellatif Loudiyi, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de Brigade Azzeddine Khalid, Chef du 3ème Bureau de l’Etat-Major Général des FAR, le Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde Royale, et le Colonel Major Jamal Essadki, Commandant d’Armes Délégué de la Place de Tétouan-Chefchaouen.