Le peuple marocain célèbre jeudi le 54ème anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

mercredi, 19 juin, 2024 à 10:17

Rabat – Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer, jeudi, dans la liesse et la communion, le 54ème anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid, un heureux événement qui offre l’occasion à tous les Marocains d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et sincères voeux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble de l’Auguste Famille Royale.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993, avec mention “Très Bien”, une licence en Droit public (option Administration interne) et un diplôme en Droit comparé à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.

Trois ans plus tard, Son Altesse Royale obtient avec mention “Très Bien”, le deuxième certificat d’études supérieures (option Relations internationales).

Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 mai 2001 à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, une thèse de doctorat en Droit sur “l’Organisation de la Conférence Islamique : Étude d’une organisation internationale spécifique”, obtenu avec mention “Très Honorable avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication”, eu égard à l’intérêt du sujet et à la qualité du travail.

Depuis son jeune âge, SAR le Prince Moulay Rachid s’est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. A ce titre, Son Altesse Royale préside, depuis 1997, la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé une nouvelle dynamique. Dans le même esprit et avec le même engagement, SAR le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Tir aux Armes de Chasse, de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf. Depuis janvier 2018, Son Altesse Royale assure également la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Golf.

Son Altesse Royale préside des manifestations d’envergure dans différents domaines ainsi que des cérémonies officielles, et représente Sa Majesté le Roi dans d’importants événements nationaux et internationaux, pour le rayonnement du Maroc sur les scènes internationale et régionale.

Ainsi, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, le 16 octobre 2023, l’ouverture du 14ème Salon du cheval d’El Jadida, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème “le cheval et le développement durable”.

Le 25 novembre de la même année, Son Altesse Royale, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture officielle de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

De même, sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires (Salat Al Istisqae) ont été accomplies, le 1er décembre à Al-Masjid Al-Aâdam à Rabat, en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, perpétuant ainsi la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui, chaque fois que la pluie se fait rare.

Le 18 du même mois, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a représenté, à Koweït, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la présentation des condoléances suite au décès de SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Son Altesse Royale a présenté les condoléances de SM le Roi lors de l’audience que lui a accordée l’émir de l’Etat du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le 23 février 2024, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé à Rabat le dîner de gala offert par Sa Majesté le Roi à l’occasion de la 48è édition du Trophée Hassan II de golf et de la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 19 au 24 février.

Le lendemain, LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem ont présidé, au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, la cérémonie de remise des Prix aux vainqueurs de la 48è édition du Trophée Hassan II et de la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf.

Le 25 avril dernier, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, à Mechouar Stinia-Sahrij Souani, à Meknès, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en l’honneur des invités et participants à la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc.

L’anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid constitue ainsi une occasion pour l’ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le Souverain pour la prospérité de Son peuple fidèle.