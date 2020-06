Le peuple marocain célèbre samedi le 50ème anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

vendredi, 19 juin, 2020 à 10:53

Rabat – Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer, samedi, dans la liesse et la communion, le 50ème anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, un heureux événement qui offre l’occasion à tous les Marocains d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à SM le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble de l’Auguste Famille Royale.

Et comme à l’accoutumée, ce grand moment de joie est aussi l’opportunité de passer en revue les principales activités officielles de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid sur les plans national et international.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993, avec mention “très bien”, une licence en Droit public (option Administration interne) et un diplôme en Droit comparé à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Trois ans plus tard, Son Altesse Royale obtient, en juin 1996, avec mention “très bien”, le deuxième certificat d’études supérieures (option Relations internationales).

Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 mai 2001, à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV une thèse de doctorat en Droit sur “l’Organisation de la Conférence Islamique: Etude d’une organisation internationale spécifique” avec mention “très honorable avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication” eu égard à l’intérêt du sujet et la qualité du travail.

Depuis son jeune âge, SAR le Prince Moulay Rachid s’est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. A ce titre, SAR le Prince Moulay Rachid préside, depuis 1997, aux destinées de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a indubitablement insufflé une nouvelle dynamique. Dans le même esprit et avec le même engagement, SAR le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse (FRMTAC), de la Fondation du Festival international du film de Marrakech et de l’Association du Trophée Hassan II de golf. Depuis janvier 2018, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG).

De même, Son Altesse Royale s’est engagé dans diverses actions, prenant part aux différentes activités Royales et présidant des activités officielles, ainsi que des manifestations d’envergure aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. SAR le Prince Moulay Rachid représente également SM le Roi dans d’importants événements nationaux et internationaux, pour le rayonnement du Maroc sur les scènes régionale et internationale.

Dans ce sens, Son Altesse Royale a entrepris d’intenses activités et pris part à d’importants événements et manifestations durant les 12 derniers mois.

SAR le Prince Moulay Rachid a, ainsi, représenté, le 27 juillet 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux funérailles du président tunisien Béji Caïd Essebsi, qui se sont déroulées au palais Carthage à Tunis. A cette occasion, SAR le Prince Moulay Rachid a présenté les condoléances au président tunisien par intérim, M. Mohammed Ennaceur, au chef du gouvernement, M. Youssef Chahed et aux membres de la famille de feu Béji Caïd Essebsi.

Le 30 juillet, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, au Golf Royal à Tanger, un déjeuner offert par le chef du gouvernement, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Le 19 août de la même année, Son Altesse Royale a présidé, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition des jeux africains. A cette occasion, l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a décerné la décoration de l’ordre de mérite olympique africain à SM le Roi Mohammed VI en reconnaissance des efforts que le Souverain déploie en faveur de la promotion du sport. Une distinction qui a été remise à SAR le Prince Moulay Rachid.

Le 23 septembre, SAR le Prince Moulay Rachid a reçu, au Palais des Hôtes à Rabat, le Grand-Duc héritier de Luxembourg, SAR le Prince Guillaume, et son épouse la Grande Duchesse héritière SAR la Princesse Stéphanie de Lannoy, qui effectuaient une visite au Maroc à la tête d’une mission économique de très haut niveau.

Son Altesse Royale a présidé, le 14 octobre, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui s’est tenue jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les écosystèmes marocains”.

Le 22 octobre, SAR le Prince Moulay Rachid a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur du Japon, Naruhito, qui s’est déroulée au Palais impérial à Tokyo.

Son Altesse Royale avait pris part, le même jour au Palais impérial, à un dîner offert par le nouvel Empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son intronisation. A la salle d’audience “Take-no-ma” du palais impérial, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par Leurs Majestés l’Empereur Naruhito et l’Impératrice Masako.

Le lendemain, SAR le Prince Moulay Rachid a pris part, à la Résidence Impériale d’Akasaka à Tokyo, à une réception de thé offerte par le nouvel Empereur du Japon Naruhito en l’honneur des Monarques et des membres des familles royales qui ont assisté à la cérémonie de son intronisation. Son Altesse Royale a, à cette occasion, été salué par Leurs Majestés l’Empereur Naruhito et l’Impératrice Masako, ainsi que par l’ancien empereur Akihito et son épouse Michiko.

Le 24 octobre, SAR le Prince Moulay Rachid a eu un entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Le 18 novembre de la même année, Son Altesse Royale a présidé, au stade d’honneur d’Oujda, la finale de la Coupe du Trône de football (2018-2019) qui a opposé le Tihad Athletic Sportif (TAS) au Hassania d’Agadir (HUSA).

Le 13 janvier 2020, SAR le Prince Moulay Rachid a représenté, à Mascate, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la présentation des condoléances, suite au décès du Sultan Qabous ben Saïd Ben Taimur.