SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’entretient avec la Lieutenante Gouverneur de l’Ontario, des membres du gouvernement canadien et plusieurs personnalités du Women’s Forum

vendredi, 11 mai, 2018 à 3:15

Toronto – SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, a eu jeudi à Toronto, des entretiens avec Mme Elizabeth Dowdeswell, Lieutenante Gouverneur de l’Ontario, des membres du gouvernement canadien, ainsi qu’avec plusieurs personnalités du Women’s Forum Canada, qui se tient les 10 et 11 mai sous le thème: «Combler le fossé : un appel au G7 pour un progrès inclusif».

Ainsi, Son Altesse Royale a eu des entretiens avec Navdeep Singh Bains, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du développement économique, ainsi qu’avec Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine.

SAR la Princesse Lalla Hasna a également eu des entretiens avec Mmes Clara Gaymard et Chiara Corazza, respectivement présidente et directrice générale du Women’s Forum for the Economy & Society, initiateur du Women’s Forum Canada, ainsi qu’avec Sheila MacVicar, journaliste, consultante et réalisatrice de documentaires, Hindou Oumarou Ibrahim, coordinateur de l’Association des femmes peules autochtones du Tchad, Nathalie Pilon, chef de la direction nationale pour «Asea Brown Boveri- ABB Canada», chef de file des technologies de l’énergie et de l’automatisation, et Katherine Power, vice-présidente des affaires corporatives à la Sodexo Canada (employer des jeunes, services de qualité de vie, entreprise, éducation, ressources énergétiques, soins de santé).

Son Altesse Royale a aussi reçu Mmes Kristi Varangu, Chef de cabinet du sous-ministre des Ressources naturelles du Canada, Chiara Condi, Présidente-fondatrice de «Led By Her», une association qui aide les femmes ayant subi des violences à entreprendre, Zahra Al-Harazi, Ambassadrice d’UNICEF Canada, Rahaf Harfoush, Fondatrice de «Red Thread Inc», un cabinet de conseil et think-tank qui soutient les entreprises en les aidant à transformer les tendances numériques en opportunités stratégiques, Huda Idrees, Fondatrice et Chef de la direction de «Dot-Health», une plate-forme innovante qui offre aux gens un accès en temps réel, facile et sécurisé, à leurs données médicales personnelles.

Son Altesse Royale a également reçu Mmes Carole Wainaina, directrice des opérations d’Africa 50, le fonds panafricain dédié aux infrastructures, Norma Bastidas, actrice recordwoman du triathlon, propriétaire du «Running Wild Productions», Aditi Mohapatra, directrice du Business for social responsability «Women’s Empowerment» et Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale de Gavi, (Global Alliance for Vaccins and Immunization), la Vaccine Alliance, qui est un partenariat des secteurs public et privé sur les questions d’immunisation avec pour but d’accélérer les progrès des pays pauvres dans les possibilités d’accès des enfants à la vaccination et dans la palette de vaccins disponibles.

Ces rencontres se sont déroulées en présence, côté marocain, de Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Abdollah Lkahya, chargé d’affaires près l’ambassade du Royaume du Maroc au Canada, Lahoucine Tijani, Président délégué de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, et de Lalla Nouzha Alaoui, Secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement.

Initié par le “Women’s Forum for the Economy & Society”, une plate-forme mondiale mettant en lumière les opinions et les voix des femmes sur les questions sociales et économiques, le Women’s Forum Canada se veut une occasion singulière pour générer des idées concrètes en vue d’informer et d’influencer l’agenda du Sommet du G7, prévu les 8 et 9 juin à Charlevoix, au Canada.

Le Women’s Forum Canada, qui réunit près de 700 décideurs politiques, institutionnels, chefs d’entreprise influents des pays du G7 et d’ailleurs, apporte un point de vue distinctement féminin pour aborder les questions touchant l’ensemble de l’humanité. Il se veut pour mission de mettre le G7 au défi d’assurer une croissance économique inclusive.