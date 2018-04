SAR le Prince Moulay Rachid préside à Rabat un dîner offert par SM le Roi en l’honneur des invités de la 45ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 24ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf

samedi, 21 avril, 2018 à 22:24

Rabat – SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, samedi à Rabat, un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en l’honneur des invités de la 45ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 24ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, qu’abrite le Royal Golf Dar Es Salam du 16 au 22 avril, sous le Haut patronage de SM le Roi.

A son arrivée au lieu de la cérémonie, SAR le Prince Moulay Rachid, président de l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être salué notamment par Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Sajid, ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, ainsi que par d’autres personnalités.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers le salon d’honneur où il a été salué par les invités internationaux, nationaux et les partenaires avant de rejoindre la salle du dîner.

A cette occasion, un documentaire a été projeté sur l’histoire et l’évolution du Parcours du Royal Golf Dar Es Salam, l’un des plus beaux au monde, notamment le Parcours rouge ayant connu des réformes profondes répondant parfaitement aux normes internationales.