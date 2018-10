SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à El Jadida la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles

dimanche, 21 octobre, 2018 à 17:38

El Jadida – SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche à El Jadida, la cérémonie de remise du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, comptant pour la 3ème et dernière étape du 9ème Morocco Royal Tour, un concours international de quatre jours disputé dans le cadre de la 11ème édition du Salon du cheval, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi.

A son arrivée au Parc d’exposition Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) et président de l’Association du Salon du cheval, avant de passer en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été, ensuite, salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, le président du Comité national olympique marocain, Fayçal Laraichi, et le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Abdelkébir Zahoud .

Son Altesse Royal a été également salué par le deuxième vice-président du Conseil de la région Casablanca-Settat, le gouverneur de la province d’El-Jadida, les élus et les membres du conseil d’administration de l’Association du Salon d cheval.

Par la suite, et sous les ovations du public venu nombreux au Parc d’Exposition Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a pris place à la tribune d’honneur, d’où Son Altesse Royale a assisté aux épreuves du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, remporté par le cavalier français Philippe Rozier montant Cristallo ALM.

Au terme de cette compétition, organisée par l’Association du Salon du cheval, sous l’égide de la Fédération équestre internationale et la Fédération royale marocaine des sports équestres, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix au vainqueur et des récompenses à ses quatre poursuivants, en l’occurrence l’Italien Roberto Arioldi, le Français Simon Delestre, le Brésilien Redro Junqueira Muylaert et le Néérlandais Henk Van de Pol.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les cinq meilleurs cavaliers primés.

A son départ, Son Altesse Royale a passé en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs.

La 3è étape du 9ème Morocco Royal Tour a mis en lice des cavaliers représentant plus de 20 nations, notamment le Maroc, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Portugal, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Espagne et la Suisse.

Les deux premières étapes se sont déroulées à Tétouan (4/7 octobre) et Rabat (11/14 octobre).