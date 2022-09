SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Rabat la finale de la 1ère édition de la Coupe du Trône de Polo

dimanche, 18 septembre, 2022 à 16:44

Rabat – Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche au Polo Club Souissi de la Garde Royale à Rabat, la finale de la première édition de la Coupe du Trône de Polo.

L’équipe de polo de la Garde Royale a remporté le titre de cette édition, en battant en finale l’équipe de “Patrick Guerrand-Hermès” (PGH) la Palmeraie Polo club d’Assila sur le score de 5 à 0.

L’équipe de la Garde Royale avait battu en demi-finale l’Ecole royale de cavalerie de Témara sur le score de 5 à 3, tandis que l’équipe de PGH la Palmeraie Polo club a éliminé Jnan Amar Polo Club de Marrakech (10-5).

A son arrivée au Polo Club Souissi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par le Général de Division Commandant la Garde Royale et président de la Fédération royale marocaine de polo.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Général de Corps d’Armée, inspecteur général des Forces Armées Royales et commandant la zone sud, le Général de Brigade, inspecteur de la cavalerie et le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Son Altesse Royale a, également, été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le président du conseil de la région, des officiers du comité d’organisation de la Garde Royale et les présidents des clubs de polo participants.

Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a pris place à la tribune d’honneur, avant de donner le coup d’envoi de la compétition. Suite à quoi, Son Altesse Royale a assisté à la phase finale de la Coupe du Trône qui a mis aux prises l’équipe de polo de la Garde Royale et l’équipe PGH la Palmeraie Polo club.

Au terme de cet événement sportif, organisé par la Fédération royale marocaine de polo, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Trophée de la première Coupe du Trône de polo au capitaine de l’équipe vainqueur, avant de poser pour une photo souvenir avec les clubs participants.