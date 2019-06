SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan représente SM le Roi à la cérémonie de lancement des opérations portuaires de Tanger Med 2, une plateforme qui positionne Tanger Med comme première capacité portuaire en Méditerranée

vendredi, 28 juin, 2019 à 18:09

Province de Fahs Anjra – Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a représenté, vendredi à la province de Fahs Anjra (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, une plateforme qui permettra d’ériger le Complexe portuaire de Tanger-Med en port leader et première capacité en Méditerranée.

Ce nouveau port, qui comporte deux nouveaux terminaux à containers d’une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP, renforcera davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub de référence, en Afrique et dans le Monde, pour les flux logistiques et le commerce international, disposant dorénavant d’une capacité totale de plus de 9 millions de containers.

Il vient consolider l’ancrage du Royaume du Maroc dans l’espace euro-méditerranéen et dans son environnement maghrébin et arabe, valoriser sa vocation de pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et renforcer, en même temps, son rôle central en tant que partenaire actif dans les échanges internationaux et bien intégré à l’économie mondiale.

La cérémonie de lancement officiel des opérations portuaires du Port Tanger Med II a débuté par la projection d’un film institutionnel qui met en exergue les différentes étapes de réalisation du Complexe Tanger-Med, ainsi que la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’entourer ce projet qui donne à la Région Nord une ossature économique solide, de niveau international, et des zones franches, lui permettant ainsi de valoriser ses riches potentialités et d’en faire un modèle de développement régional intégré.

Le Président de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, M. Fouad Brini, a, ensuite, prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la pertinence de la Vision originelle de Sa Majesté le Roi pour ce projet stratégique et le choix juste du Souverain de son implantation sur le Détroit, à la croisée des routes maritimes.

Véritable motif de fierté, Tanger Med a réussi à connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports, contribuant ainsi à installer le Royaume sur la scène maritime internationale et à le hisser de la 83ème à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Ce projet structurant comporte, par ailleurs, plusieurs zones d’activités qui ont vu l’installation de plus de 912 entreprises, dans les domaines industriels, logistiques et de services, et ont permis la création de plus de 75.000 emplois directs.

M. Brini a, par la suite, exposé les réalisations de Tanger Med, ainsi que les perspectives de son développement à l’horizon 2025. Il a, dans ce cadre, présenté un ambitieux nouveau programme d’investissements de 9 milliards de Dirhams qui vise à renforcer la compétitivité logistique à la fois marocaine et continentale et contribuer à promouvoir le rôle du Maroc comme acteur majeur dans les corridors logistiques mondiaux.

S’inscrivant dans la poursuite de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi pour Tanger Med, ce programme inclut des extensions des capacités de traitement portuaires et l’aménagement de nouvelles zones de facilitation pour accompagner la croissance des exportations marocaines, industrielles et agricoles.

Cet élan de développement que connait la région du Nord du Royaume, véritable territoire d’opportunités, connaîtra une nouvelle accélération grâce au nouveau projet ambitieux de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med.

Pour sa part, le Président-exécutif du groupe AP Møller-Maersk, opérateur en charge de l’exploitation de terminaux, a rendu hommage à la vision de Sa Majesté le Roi depuis le démarrage du projet et confirmé la confiance renouvelée à travers leur engagement pour l’investissement de près de 10 Milliards de dirhams dans le nouveau terminal du Port Tanger Med II qui utilise les meilleures technologies et qui sera l’un des plus stratégiques à l’échelle mondiale pour le leader maritime mondial Maersk.

Il a également salué le leadership du Souverain ainsi que le cadre d’investissement idoine offert par le Maroc.

A cette occasion, SAR Le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les cadres de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée.

Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui représentait SM le Roi Mohammed VI, a visité le port Tanger Med et le nouveau terminal TC4 où Son Altesse Royale a suivi des explications sur les différentes étapes de transbordement, de manutention et de stockage des containers.