SAR le Prince Moulay Rachid prend part à Londres à une réception offerte aux hautes personnalités venues assister aux funérailles de la Reine Elizabeth II

dimanche, 18 septembre, 2022 à 20:10

Londres – Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a pris part, dimanche soir au Palais de Buckingham à Londres, à une réception offerte par SM le Roi Charles III aux hautes personnalités venues assister aux funérailles d’État de la Reine Elizabeth II, qui auront lieu lundi.

SAR le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ces funérailles, était arrivé, plus tôt dans la journée, à l’aéroport London Stansted où il a été accueilli par un représentant spécial de SM le Roi Charles III, l’ambassadeur de SM le Roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et le Consul général du Royaume du Maroc à Londres.