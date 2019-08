SAR le Prince Moulay Rachid préside à Rabat la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition des jeux africains

lundi, 19 août, 2019 à 23:04

Rabat – Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi soir, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition des jeux africains que le Maroc organise jusqu’au 31 août.

A son arrivée au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être salué par M. Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine (Tchad) et par d’autres personnalités du monde du sport.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite rejoint la tribune d’honneur où l’hymne de l’Union africaine, l’hymne olympique et l’hymne national du Royaume du Maroc ont été entonnés, puis le Président de la Commission de l’Union africaine a prononcé un mot de bienvenue avant que Son Altesse Royale n’annonce l’ouverture de la 12ème édition des jeux africains.

Par la suite, la chanson des jeux africains a été chantée, avant la prestation de serment par un athlète marocain (pays hôte des jeux) et par un officier africain (Ghana).

Ensuite, la chanson de la marche verte “Nidae Al Hassan” a été interprétée, avant le début du spectacle organisé pour cette occasion, composé d’un prologue et de dix tableaux, suivi d’une chanson à l’occasion du 56ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Au terme de cette cérémonie, l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a décerné la décoration de l’ordre de mérite olympique africain à SM le Roi Mohammed VI en reconnaissance des efforts que le Souverain déploie en faveur de la promotion du sport.

Cette distinction a été remise à SAR le Prince Moulay Rachid par M. Moustapha Berraf, président du Comité olympique algérien et président de l’ACNOA.

La 12ème édition des jeux africains est organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation d’environ 6.500 sportifs.