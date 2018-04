SAR la Princesse Lalla Hasnaa désignée Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo

dimanche, 29 avril, 2018 à 22:39

Brazzaville – Les Chefs d’Etat et de gouvernement participant dimanche à Brazaville au 1er Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ont décidé de désigner Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux du sommet de Brazzaville, les Chefs d’Etat et de gouvernement précisent que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été désignée Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour la mobilisation des ressources financières.

Les Chefs d’Etats et de gouvernement ont également désigné M. Jean Yves Olivier, Président de la Fondation de Brazzaville pour la Paix et la conservation, M. Maria De Fatima Montiero Jardim et M. Lokua Kanza, Artiste Musicien, Ambassadeurs de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, pour la même mission, lit-on dans la Déclaration finale.