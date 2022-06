SAR la Princesse Lalla Hasnaa inaugure “Dar Tazi”, siège de l’association Fès-Saiss pour le développement culturel, social et économique et de la Fondation “Esprit de Fès”

jeudi, 9 juin, 2022 à 21:25

Fès- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a procédé, jeudi à Fès, à l’inauguration de “Dar Tazi”, siège de l’association Fès-Saiss pour le développement culturel, social et économique, et de la Fondation “Esprit de Fès”.

A son arrivée à “Bab Al Batha” à Fès, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le premier vice-président du Conseil de la région Fès-Meknès, Younes Er-rafik, le président du Conseil communal de Fès, Abdeslam Bekkali, et le Directeur Général de l’Agence de Développement et de Réhabilitation de la Médina de Fès, Fouad Sarghini.

Son Altesse Royale a également été saluée par le président du Conseil d’arrondissement Fès Médina, Yassir Jaouhar, le président de l’Association Fès-Saiss pour le développement culturel, social et économique, Omar Marrakchi, le président de la Fondation “Esprit de Fès”, Abderrafia Zouitene et par les membres des Conseils d’administration de l’Association Fès-Saiss et de la Fondation “Esprit de Fès”.

Après avoir coupé le ruban inaugural, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a suivi des explications sur le projet de restauration du siège de l’association Fès-Saiss et de la Fondation “Esprit de Fès”, qui a porté sur le confortement des fondations et des structures, la restauration de la boiserie, stucs en plâtre et Zellige et sur le réaménagement des espaces verts.

Les travaux de réhabilitation de ce siège, fondé au début du 20ème siècle et étalé sur une superficie de 6708 m2, ont coûté 23,62 millions de dirhams (MDH).

Son Altesse Royale a, par la suite, visité la salle Abdelkrim Raiss, la salle Moulay Ali Skalli, l’espace de la créativité et la salle Ahmed Tayeb Laâlej.