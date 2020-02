SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Casablanca l’ouverture de la 26-ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre

jeudi, 6 février, 2020 à 16:43

Casablanca- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, jeudi à la Foire internationale de Casablanca, l’ouverture de la 26-ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), tenue sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba, et de la Commissaire du salon, Mme Latifa Moftaqir, a visité les stands du département de la Culture, du ministère des Habous et des Affaires islamiques et de l’Institut royal de la culture amazigh.

Son Altesse Royale a, ensuite, visité le stand de la République islamique de Mauritanie, invitée d’honneur de cette édition, en consécration des liens historiques forts et séculaires unissant les deux pays.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a également visité les stands de l’Agence de développement des provinces du Sud, du ministère de la Justice, de l’Institution du médiateur du Royaume, de la présidence du ministère public, de Bayt Mal Al-Qods, et du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a aussi visité les stands de l’Institut Cervantès, de l’Institut français, des Etats-Unis, de People and Tangel Publishing House (Chine), de l’annexe culturelle de l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite, du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, du Conseil national des droits de l’Homme, de l’Université Hassan II de Casablanca, des maisons d’édition “Edit Consulting”, spécialisée dans le livre pour enfants et La Croisée des chemins.

Organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, la 26e édition du SIEL, qui se poursuit jusqu’au 16 février courant, connait la participation de 703 exposants, dont 267 directs et 436 indirects, venus du Maroc, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique, qui présenteront un fond documentaire riche et varié, couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages.

A son arrivée au site du Salon, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a passé revue un détachement des Forces auxiliaires, qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, le secrétaire général du ministre mauritanien de la Culture, de l’artisanat et des relations avec le Parlement Ahmed Ould Abba Ould Said Ahmed, le ministre palestinien de la Culture Atif Abou Syf, le chargé d’affaires à l’ambassade Mauritanie à Rabat, Mohamed Mouloud Mohamed Salim et la présidente du Comité bahreïni de la culture et des antiquités, Cheikha May Bent Mohamed Al Khalifa.

SAR la Princesse Lalla Hasanaa a été aussi saluée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil régional, le gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, le président du Conseil communal, le président du Conseil préfectoral, le président du Conseil d’arrondissement de Sidi Belyout, la directrice du livre, des bibliothèques et des archives au département de la Culture et Commissaire du Salon et le directeur général de Foire internationale de Casablanca.