SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat l’inauguration du Musée national de la parure

samedi, 7 janvier, 2023 à 16:54

Rabat – Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé, samedi à la Kasbah des Oudayas, l’inauguration du Musée national de la parure.

Après avoir coupé le ruban inaugural, Son Altesse Royale a visité les différentes salles du Musée national de la parure, accompagnée du commissaire de l’exposition, Abdelaziz El Idrissi, et de la conservatrice du Musée national de la parure, Fatima-Zahra Khlifi.

Il s’agit de la Salle “L’évolution historique de la parure et la chaîne opératoire de fabrication”, la Salle “L’histoire du costume marocain”, la Salle “La parure masculine et harnachements”, la Salle “La parure amazighe” et la Salle “Les spécificités régionales des principaux centres de production du bijou urbain”.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a, par la suite, visité la salle d’exposition temporaire du Musée où sont exposées les œuvres des trois créateurs marocains, à savoir Tamy Tazi, Zhor Raïs et Albert Oiknine.

Au terme de cette cérémonie, le livre des 10 ans de la Fondation Nationale des Musées (FNM) a été remis à Son Altesse Royale par le président de la Fondation, Mehdi Qotbi.

A son arrivée, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Fatima Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid et le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi.

Son Altesse Royale a également été saluée par le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Asmaa Rhlalou, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, le président du Conseil de l’arrondissement Hassan, Idriss Errazi, le directeur général de la société Rabat Région Aménagement, Mohamed Belbachir, le président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi, le directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, commissaire de l’exposition, Abdelaziz El Idrissi, ainsi que par le Comité directeur de la FNM.