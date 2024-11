SAR la Princesse Lalla Meryem préside la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du Parlement de l’enfant

mardi, 19 novembre, 2024 à 13:42

Rabat – Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), a présidé, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du Parlement de l’enfant.

Cette cérémonie, qui a débuté par l’entonnement par un groupe d’enfants de l’hymne national, a été marquée par une allocution prononcée au nom des enfants parlementaires par Meriem Amjoune, dans laquelle elle a exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour Son engagement constant afin de faire du Royaume un modèle à suivre dans le domaine de la protection de l’enfance, ainsi qu’à SAR la Princesse Lalla Meryem pour ses efforts inlassables en vue d’ériger le Parlement de l’enfant en véritable tribune permettant à ces jeunes en herbe d’exprimer leurs opinions.

Elle s’est remémorée, à cette occasion, les nobles initiatives entreprises par le regretté Souverain, feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde, en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, notamment à travers la création de l’ONDE qui veille au suivi de la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Son Altesse Royale a, par la suite, suivi une projection de films institutionnels retraçant 25 ans d’actions du Parlement de l’enfant, comportant des témoignages et parcours d’anciens jeunes parlementaires et mettant en lumière la dynamique et les perspectives du Club des anciens du Parlement de l’enfant en vue de renforcer les valeurs de citoyenneté et de solidarité.

SAR la Princesse Lalla Meryem a suivi aussi une vidéo qui revient sur les meilleurs moments du Bootcamp sur l’entrepreneuriat, une initiative lancée par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant visant principalement à former 395 enfants parlementaires aux approches entrepreneuriales, en leur offrant un accompagnement à travers diverses formations.

SAR la Princesse Lalla Meryem a, ensuite, remis les prix “Voix d’Avenir”, “Coeur Citoyen” et “Young Change Makers” aux enfants porteurs des trois meilleurs projets présentés à l’issue du Bootcamp, ainsi que deux prix coups de coeur “Voix de la Liberté” et “Briller sans limites” à deux enfants parlementaires dont les projets se sont démarqués par leur originalité lors de cette formation.

Par la suite, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de trois conventions bilatérales. La première, signée par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri Oubbahessou, et la vice-présidente de l’ONDE, Ghizlane Benjelloun, porte sur l’accompagnement des enfants parlementaires dans leurs projets professionnels.

La deuxième, signée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et Mme Benjelloun, a trait au renforcement de la coopération et de la coordination pour soutenir les activités du Parlement de l’enfant.

Quant à la troisième, signée par l’ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et Mme Benjelloun, elle établit une collaboration pour la mise en commun des moyens et des compétences, en vue d’assurer la réussite des projets à vocation africaine dans le domaine des activités de l’Observatoire et du champ d’intervention de l’AMCI.

À son arrivée à l’Université Mohammed VI Polytechnique, SAR la Princesse Lalla Meryem a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Premier Président de la Cour de cassation, Mohamed Abdennabaoui, et le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Son Altesse Royale a également été saluée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri Oubbahessou, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le secrétaire général de la présidence du Ministère public, Hicham El Blaoui, l’ambassadeur, directeur général de l’AMCI, Mohamed Methqal, ainsi que par plusieurs hautes personnalités.