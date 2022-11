SAR la Princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 24è anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II

vendredi, 4 novembre, 2022 à 22:06

La Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) et l’Union européenne (UE) ont procédé, vendredi à Marrakech, à la signature d’une convention portant sur le lancement du programme “Women in Business”, qui vise la promotion de l’entrepreneuriat féminin et le financement des petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes au Maroc.